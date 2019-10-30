Француженку выгнали из нацпарка в Приморье, где она жила с 2009 года. Она связывает это с критикой местных властей

Администрация приморского национального парка «Бикин» выгоняет француженку Мари Петит, которая с 2009 года жила в удэгейском селе и активно выступала против нововведений чиновников, сообщает издание «Сибирь.Реалии».

Мари Петит выехала из нацпарка в другой населенный пункт, а вернуться уже не смогла: ее разрешение на пребывание в парке до сентября 2020 года аннулировали. Администрация объяснила, что документ был ранее выдан по ошибке.

Женщина связывает случившееся с ее комментарием изданию «Сибирь.Реалии», в котором она критиковала действия местных чиновников. Недавно, во время удэгейского праздника в Красном Яре, Мари также высказывала свои претензии губернатору Приморского края Олегу Кожемяко по поводу нововведений чиновников.

Мари Петит десять лет назад переехала в село Красный Яр, где живут представители малочислееного народа удэге. В 2015 году в районе реки Бикин, на берегу которой расположилось удэгейское село, создали национальный парк и у местных жителей начались проблемы. Власти планируют развивать здесь туризм, что совершенно не вписывается в планы многих жителей села. Чиновники предлагали людям изображать «настоящих удэгейцев» перед туристами, запрещают свободно охотиться и рыбачить, планируют строить новые дома взамен традиционных.

Француженка впервые оказалась в тайге, когда совершала кругосветное путешествие на велосипедах со своим приятелем. В Красном Яре она познакомилась со своим будущим мужем, удэгейцем по имени Константин, и дальше не поехала. В 2013 году пара взяла гектар земли в аренду на 49 лет и построила дом, у них двое детей. Четыре года назад, после смерти супруга, ей пришлось вернуться во Францию, однако она регулярно ездит на Дальний Восток вместе с детьми.

В мире сейчас около полторы тысячи представителей удэгейского народа. Большинство из них пытается сохранять свои традиции. В основном они живут в тайге, рыбачат, охотятся и собирают дикорастущие растения.