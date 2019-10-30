Главу МВД попросили проверить на профпригодность полицейских из «московского дела», испугавшихся звука падающей бутылки

Председатель общественной организации «Открытая Россия» Анастасия Буракова направила обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева, в котором просит проверить на профпригодность полицейских, фигурирующих в деле участника акции 27 июля Самариддина Раджабова, пишет «МБХ Медиа».

Полицейские признаны потерпевшими по делу, так как, согласно документам, испытали испуг от звука падения пластиковой бутылки, брошенной Раджабовым. В обращении Буракова отметила, что среди квалификационных требований сотрудников полиции есть положение о психологической экспертизе на профпригодность, и усомнилась в том, что указанные полицеские действительно ее проходили.

«На мой взгляд, либо не проводилась такая экспертиза, если они боятся звука пластиковой бутылки, либо что-то изменилось, либо она была проведена с ошибками. Если потерпевшие не лжесвидетельствуют, то они не пригодны для службы в полиции», — говорит Буракова.

Напомним, рэпер из Подмосковья Самариддин Раджабов был задержан во время акции 27 июля за то, что бросил пустую пластиковую бутылку в сторону полицейских. Экспертиза показала, что она не попала в сотрудников МВД, но теперь потерпевшие — полицейские Линник, Комбаров и Внуков — утверждают, что испугались звука падающей бутылки и расценили это как угрозу. Таким образом, Раджабову вменяют угрозу применения насилия представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК).

Накануне еще один полицейский из дела Раджабова — Виталий Максидов — отказался признать себя потерпевшим и уволился из полиции. В разговоре с телеграм-каналом Baza Максидов рассказал, что написал заявление еще 19 июля и его уход никак не связан с митингами, однако он не согласен с тем, что якобы пострадал от звука пластиковой бутылки.

«Пластиковая бутылка — это, ну... Там, по-моему, она даже была полупустая, что ли. Ну это смешно было абсолютно, и я понимал, что никакого вреда она не могла мне причинить, тем более она даже не попала в меня», — рассказал экс-полицейский.

Он добавил, что выступает против того, чтобы «не давать людям выражать мнение» и рассказал, что недавно даже ходил на санкционированный митинг.

Однако, как отмечает адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин, на ход дела отказ Максидова уже никак не повлияет, так как в деле остается еще трое потерпевших полицейских.