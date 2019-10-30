На краснодарскую юристку составили протокол из-за сотрудничества с «Правозащитой Открытки»

Прокуратура Центрального административного округа Краснодара составила протокол на юриста Юлию Федотову из-за ее сотрудничества с «Правозащитой Открытки», которую прокурор Илья Лабашев называет «проектом иностранной неправительственной организации "Open Russia", признанной в России нежелательной».

В документе говорится, что Федотова «в рамках проекта «Human Rights Open Russia» подала в Краснодарский краевой суд иск о признании недействительными двух положений краевого закона о митингах. Этим, по мнению надзорного ведомства, и доказывается сотрудничество юриста с «Правозащитой Открытки».

По словам Федотовой, в мае 2019 года она не работала в «Правозащите Открытки» и иск подавала, потому что у нее было юридическое соглашение с гражданином Виктором Чириковым.

«Более того, "Правозащита Открытки" — это не какая-то запрещенная организация. Это не организация вообще. Это интернет-сообщество, в котором действительно можно получить юридическую помощь. И к организации "Open Russia", как и к "Открытой России" оно отношения не имеет», — рассказала Федотова «Новой газете».

Правозащитница отмечает, что уже второй ее административный протокол по статье 20.33 КоАП. Она считает, что таким образом ее подводят к возбуждению уголовного дела по ст. 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации — до 6 лет лишения свободы).

«Для этого нужно дважды осудить меня по ст. 20.33 КоАП и ждать, что я еще раз дам повод заподозрить себя в участии в "нежелательной организации". Но на Кубани могут даже этого повода не ждать», — говорит Федотова.

Первый протокол по ст. 20.33 на Федотову составили в начале октября. Тогда в прокуратуре сочли, что она сотрудничает с «Открытой Россией» из-за репоста видео, на котором кубанский поэт Максим Дроздов читает стихи на капустнике этой организации.