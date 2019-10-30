Верховный суд запретил использовать декларации об амнистии капитала для возбуждения уголовных дел

Верховный суд России запретил возбуждать уголовные дела на основании добровольно поданных деклараций об амнистии капитала. Они также не могут быть использованы в качестве доказательств при рассмотрении уголовных дел. О разъяснениях Верховным судом закона об амнистии капитала сообщает РБК.

Этот закон предполагает, что граждане могут легализовать свои доходы, добровольно задеклариров их и уплатив часть задолженности по налогам в бюджет государства. Ранее президент России Владимир Путин утверждал, что любой предприниматель, воспользовавшийся амнистией капитала, получит «твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе и правоохранительным».

Верховный суд также указал, что никто кроме Федеральной налоговой службы не имеет права получать сведения, содержащиеся в декларации даже на основании судебного решения. Их может использовать в суде только сам декларант.

Ранее ФСБ изъяла добровольную декларацию совладельца компании «Усть-Луга» предпринимателя Валерия Израйлита и, в том числе на ее основании, возбудило уголовное дело о хищениях и выводе денег за границу при строительстве нефтебазы в порту Усть-Луга. Суды не увидели в этом нарушений. Теперь эти решения отменены Верховным судом.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов говорил, что решение Верховного суда отвечает интересам предпринимателей. «Верховный суд в данном случае сработал на защиту законных интересов бизнеса на все 100%. Решение президиума ВС таково, что к нему даже нечего добавить», — сообщил он.