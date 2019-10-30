Организаторам «Русского марша» согласовали демонстрацию и митинг 4 ноября

Московские власти согласовали проведение «Русского марша» в столичном районе Люблино 4 ноября. Об этом «Новой газете» сообщили в «Ассоциации народного сопротивления», которая выступила организатором мероприятия.

По словам пресс-секретаря организации Никиты Зайцева, префектура Юго-Восточного округа Москвы только что согласовала демонстрацию и митинг в Люблине численностью до 3 тысяч человек. Как объяснил Зайцев, организаторам «Правого марша», который должен был пройти на этой площадке в эти же даты, префектура в согласовании отказала.

Ранее организаторы подавали в мэрию заявку на «Русский марш» численностью до 6 тысяч человек. Однако департамент региональной безопасности отказал в его согласовании, предложив Ассоциации народного сопротивления присоединиться к другой акции — «Правому маршу». Представитель мэрии уточнил, что формально они объединили и согласовали пять поступивших заявок и «речи об их внутренних противоречиях быть не может».

АНС отмечала, объединить акции невозможно, так как разногласия между участниками могут привести к столкновениям на мероприятии, и обратилась в суд. Однако последний признал отказ департамента законным.