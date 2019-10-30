Президиум Верховного суда после решения ЕСПЧ отменил приговор осужденному, который рассказал о подброшенных наркотиках

Президиум Верховного суда после решения Европейского суда по правам человека постановил освободить осужденного за хранение запрещенных веществ Александра Борисова, который рассказывал о подброшенных полицейскими наркотиках. Об этом сообщил в телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Таким образом, был отменен приговор Тимирязевского суда Москвы и апелляционное определение Мосгорсуда. Президиум ВС изменил Борисову меру пресечения на подписку о невыезде и постановил освободить его в зале суда.

В июле ЕСПЧ присудил Борисову компенсацию в размере более 8 тысяч евро. Страсбургский суд постановил, что Россия нарушила в его отношении пункт Европейской конвенции, гарантирующий право на справедливое судебное разбирательство. В решении сказано, что 17 февраля 2016 года полицейские задержали Борисова в подъезде его дома, но ничего при нем не нашли.

В момент обыска один из силовиков положил что-то в левый карман куртки задержанного, после чего на мужчину надели наручники. Больше чем через час в ходе досмотра полицейский в присутствии понятых якобы нашел у Борисова в кармане два пакетика с амфетамином. Через сутки после задержания на мужчину составили протокол, все это время он был без адвоката.

На пакетиках не было отпечатков пальцев Борисова, следов наркотических веществ в смывах с рук также не нашли. Однако Тимирязевский суд осенью 2016 года приговорил его к четырем годам колонии только на основании показаний полицейский и понятых.

Как передает партнер адвокатского бюро «Ахметгалиев, Хрунова и партнеры» Ирина Хрунова, ЕСПЧ негативно отметил, что суд не установил, где Борисов был с момента задержания и до досмотра, кто и как его конвоировал. Более того, суд не проверил версию Борисова о том, что наркотики ему подбросили полицейские.