Суд перевел из СИЗО под домашний арест 15-летнего обвиняемого в хранении и изготовлении взрывчатки

Мосгорсуд перевел под домашний арест на три месяца 15-летнего Кирилла Кузьминкина, который год находился в СИЗО по обвинению в незаконном хранении и изготовлении взрывчатки. Об этом «Новой газете» сообщил его адвокат Сергей Ашанин.

Заседание прошло в закрытом режиме, Кузьминкина освободили в зале суда. Судья Елена Поспелова принимала решение около пяти часов.

Как рассказал защитник, следователь просил продлить арест Кузьминкину до 2 февраля 2020 года, поскольку оснований для изменения меры пресечения не появилось. Его частично поддержал прокурор и предложил оставить школьника в СИЗО всего на два месяца. Также на заседании выступила учитель Кузьминкина, которая проводит занятия с ним в изоляторе, и поддержала следователя.

Напомним, Кузьминкина арестовали 2 ноября 2018 года в Москве. На тот момент ему было 14 лет. Тогда ему было предъявлено обвинение в незаконном изготовлении и хранении взрывчатки в составе организованной группы (ч. 3 ст. 222.1 и 223.1 УК), в окончательной редакции обвинение смягчили. Следствие не нашло подтверждения тому, что молодой человек действовал в составе группы.