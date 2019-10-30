Обвиняемый по делу «Сети» Виктор Филинков объявил голодовку в поддержку политзаключенных

Обвиняемый по делу «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) Виктор Филинков объявил голодовку. Об этом «Новой газете» рассказал его адвокат Виталий Черкасов.

По его словам, Филинков хочет морально поддержать всех политзаключенных, которые содержатся в тюрьмах и колониях в России, но никаких конкретных требований не предъявляет. Уведомление об отказе от пищи Филинков должен был подать сегодня утром начальнику петербургского СИЗО-3.

«Вчера я посетил его [Филинкова] в следственном изоляторе №3 <…> Он сказал, что не будет принимать пищу столько, сколько посчитает возможным. Не исключает, что может быть до того момента, когда ему необходимо будет оказывать медицинскую помощь в связи с истощением», — сообщил адвокат, пояснив, что его подзащитный будет пить воду.

В июле прошлого года антифашиста Виктора Филинкова и еще восьмерых человек задержали по обвинению в создании террористической организации «Сеть», якобы основанную подготовки государственного переворота и терактов. Фигурант дела рассказывал о жестоких пытках сотрудниками ФБС с применением электрошокера. Правозащитный центр «Мемориал» признал Виктора Филинкова политическим заключенным.