Дания разрешила «Газпрому» построить в своих водах участок газопровода «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2» на континентальном шельфе страны к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Об этом говорится на сайте ведомства.

В сообщении указано, что разрешение выдается в соответствии с законом о континентальном шельфе и с обязательствами Дании по Конвенции ООН. Датская компания в случае необходимости может указать маршрут, по которому должен быть проложен трубопровод.

Как пояснили в ведомстве, Nord Stream 2, которой владеет «Газпром», предложила два варианта маршрута газопровода через датскую акваторию. Датские власти одобрили кратчайший из них — с протяженностью 147 километров, так как сочли его наиболее безопасным и соответствующим экологическим нормам.

Напомним, строительство «Северного потока-2» ведется по дну Балтийского моря, общая протяженность газопровода составит более 1200 км. Его планируют проложить рядом с действующим газопроводом «Северный поток».

Сейчас трубопровод построен более чем на 80%, строительство в водах Германии и Финляндии полностью завершено. Дания была единственной страной Евросоюза, которая отклонила маршрут. Власти страны объясняли, что руководствовались соображениями национальной безопасности.