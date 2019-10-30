Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за массовых беспорядков в стране

Президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, а также конференцию ООН по изменению климата из-за продолжающихся массовых беспорядков в стране, сообщает Bloomberg.

Саммит АТЭС был запланирован на 16-17 ноября в Сантьяго, одним из его ключевых событий должно было стать заключение торговой сделки между Китаем и США. Как объяснил президент Чили, страна не сможет принять это мероприятие, поскольку должна сконцентрироваться на разрешении собственных социальных проблем.

Ранее от поездки в Сантьяго отказался президент Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, решение об отмене визита не связано с беспорядками в Сантьяго, обусловлено плотным графиком.

Беспорядки в Чили начались в середине октября. Поводом для них послужил рост цен на проезд в метро с 800 до 830 песо (71,8 и 74,5 рубля соответственно), однако теперь протестующие требуют отставки президента и проведения социальных реформ: повышения пенсий и зарплат, улучшения качества образования и снижения цен на лекарства.

За эти дни число демонстрантов в чилийских городах возросло до миллиона человек. В результате столкновений протестующих и полиции погибли уже 19 человек, сотни получили ранения.