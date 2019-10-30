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В Москве на рабочем месте задержали директора Физического института РАН

Общество

 

В Москве в рабочем кабинете задержали директора Физического института Российской академии наук Николая Колачевского. Об этом он сам сообщил «Газете.Ru».

По словам ученого, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД ворвались в его кабинет на Ленинском проспекте и объявили, что его подозревают в пособничестве контрабанде оптических элементов. По его словам, он не знает, о чем конкретно идет речь.

«Это были нормальные "маски-шоу", ворвались в бронежилетах, с автоматами. Перед выборами в академии наук это выглядит все демонстративно», — говорит Колачевский.

Как рассказала Интерфаксу его помощница Наталья Тарасенко, обыски также проводились в бухгалтерии и в договорном отделе. После этого с обыском пришли и в квартиру Колачевского.

Теги:
российская академия наук, задержания

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