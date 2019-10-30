Facebook удалил более 150 связанных с Пригожиным страниц за вмешательство в дела африканских стран

Компания Facebook удалила более 150 страниц, связанных с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, за вмешательство в дела африканских стран. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

По данным компании, на удаленных страницах размещали мировые и региональные новости о выборах в Мадагаскаре и Мозамбике, а также о действиях России на африканском континенте, критиковали политику Франции и США в Африке и выкладывали фотографии президента Владимира Путина, пожимающего руку президенту Центральноафриканской Республики.

Кроме того, компания заметила подозрительную активность из России, направленную на жителей Судана и Ливии: подписчики из этих стран регулярно знакомились с материалами канала RT и издания Sputnik.

«Мы обнаружили эту активность в рамках наших внутренних расследований, связанных с Россией <…> Наш анализ основывается на открытых источниках», — отмечают в компании.

В группе ВКонтакте, которую СМИ называют пресс-службой компании Пригожина «Конкорд», заявили, что данная информация не соответствует действительности. Представители бизнесмена посоветовали не доверять заявлениям Facebook, так как, по их мнению, компания занимается самопиаром.

СМИ не раз сообщали что связанные с Пригожиным политтехнологи активно работают в ряде африканских стран. Так, по данным издания «Проект», одним из приоритетов для Пригожина стало влияние на ход предвыборных президентских кампаний в Африке.

Сейчас власти США предъявляют бизнесмену и его «Агентству интернет-исследований» (т.н. «фабрике троллей») обвинение в попытках вмешаться в американские выборы. Против Пригожина введены санкции.