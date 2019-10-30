Норвежские военные сообщили об операции российских подлодок в Северной Атлантике

Подлодки российского Северного флота проводят в водах Северной Атлантики крупнейшую спецоперацию с момента окончания Холодной войны, заявил источник норвежского общественного канала NRK в спецслужбах. Пресс-секретарь Минобороны Норвегии Бриньяр Стордаль подтвердил это в разговоре с агентством AFP.

По данным NRK, на прошлой неделе десять подлодок, восемь из которых атомные, покинули базы на Кольском полуострове, чтобы, оставаясь незамеченными, выйти как можно дальше в Баренцево и Норвежское моря. Четыре подлодки сейчас находятся рядом с островом Медвежий к югу от Шпицбергена, а еще две в северной части Норвежского моря — для отслеживания увеличили количество полетов патрульных самолетов.

Собеседник NRK настаивает, что это именно спецоперация, а не учения: она продлится 60 дней, цель — преодолеть Фареро-Исландский рубеж, служащий линией противолодочной обороны НАТО между Гренландией, Исландией и Великобританией, и «продемонстрировать угрозу восточному побережью США». «В Северной Атлантике сейчас высокая активность, Норвегия с другими странами НАТО наблюдает за этим», — сказал Стордаль.

По словам премьера Норвегии Эрны Сульберг, активность российских военных не несет угрозы для безопасности Норвегии, а является только демонстрацией возможностей флота и проверки реакции стран НАТО. В российском Минобороны информацию не комментировали. Агентство Интерфакс со ссылкой на неназванный источник утверждает, что в заметке NRK «много вымысла»: подлодки вышли в Баренцево и Норвежское моря в рамках плановых тренировок.