СБУ отчиталась о задержании под Черкассами следившего за военными «агента ФСБ»

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Черкасской области местного жителя по подозрению в шпионаже в пользу российских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По их данным, офицер ФСБ на территории России предложил украинцу за деньги собирать сведения с ограниченным доступом об оборонной сфере страны. Для этого он на скрытую камеру записывал разговоры с военными и передавал их по скрытым сигналам связи.

Власти Украины редко раскрывают имена фигурантов дел о госизмене. В июне СБУ отчиталась о задержании в Мариуполе офицера запаса по подозрению в слежке за своими агентами, а также за передвижением украинской военной техники на Донбассе. В июле на границе задержали сотрудника оборонного завода, который «для поддержки идей "русского мира"» вез офицеру ГРУ данные о предприятии — его приговорили к 9 годам лишения свободы.