Нового фигуранта «московского дела» Павла Новикова арестовали по обвинению в ударе кинолога пластиковой бутылкой

Басманный суд Москвы арестовал до 29 декабря еще одного фигуранта «московского дела» Павла Новикова, которого накануне утром задержали по делу о применении неопасного насилия к полицейскому 27 июля. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Павел Новиков в Басманном суде. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

По словам следователя, 32-летнему Новикову вменяют, что он в Столешниковом переулке нанес полицейскому-кинологу два удара пластиковой бутылкой по голове и руке, «тем самым причинил боль представителю власти» (ч. 1 ст. 318 УК). Следователь посчитал, что Новиков может скрыться, оказать давление на свидетелей и помешать расследованию. Его позицию в полном объеме поддержал прокурор.

Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Татьяна Молоканова считает, что заключение под стражу чрезмерно строгая мера пресечения и попросила избрать домашний арест для подзащитного. В его действиях нет состава преступления, продолжал второй защитник Федор Сирош. «Новиков служил в Вооруженных силах при Генштабе. Он не собирается уходить от правосудия и хочет восстановить свое доброе имя», — уточнил Сирош.

Обновление 21:32 По словам адвокатов, после окончания заседания следователь Антон Рястос объявил Новикову об окончании следствия по его делу.

Новиков заявил, что давал признательные показания без консультации с защитником и не понимал, какие документы подписывал. Он категорически отказался признать вину. «Меня подорвали рано утром, пришел целый полк, человек 30. Открываю двери, люди пытаются ворваться в квартиру, не показали никакие документы», — возмутился обвиняемый.

Мужчина рассказал о себе, что закончил медицинское училище, проживает в Москве с пожилыми родителями, официально не трудоустроен, периодически подрабатывает в лаборатории.