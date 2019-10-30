«Заплатили за Шипулина»: в Свердловской области мэр связал урезание бюджета с плохим голосованием на довыборах в Госдуму 

Мэр города Краснотурьинск Свердловской области Александр Устинов на встрече с профсоюзными активистами заявил, что муниципальный бюджет лишился инвестиций из областного бюджета на 300 миллионов рублей, потому что жители недостаточно активно поддержали на сентябрьских довыборах в Госдуму кандидата от «Единой России» Антона Шипулина: Краснотурьинск занял четвертое с конца место по количеству проголосовавших за бывшего биатлониста.

«Еще раз говорю, 8-го мы проголосовали, 13-го получили результат», — заявил мэр. Именно 13 сентября Александр Устинов на согласительной комиссии обратился с просьбой о дополнительном финансировании на строительство школы, стадиона, лыжероллерной трассы и набережной. «Но из 368 миллионов нам оставили 68. Я объясню почему. Здесь все четко прослеживается. Если Волчанка голосовала за кандидата от власти, то им при бюджете в 600 миллионов дали 300. Почти 50%», — приводит слова мэра «Вечерний Краснотурьинск».

Но больше, чем Краснотурьинску, по словам градоначальника, не повезло Качканару, где Шипулин набрал еще меньше голосов, и в итоге город получит субсидии всего в 2 % от городского бюджета. «Я понимаю, что [в день голосования] была хорошая погода, что все копали картошку, но вот мы и покопали картошку на минус 300 миллионов рублей на 2020 год», — подытожил градоначальник и призвал впредь «быть осмотрительнее».

«На сегодняшний день две трети депутатов в Госдуме от властной партии, они распределяют финансы на регионы, две трети от властной партии - в Законодательном Собрании, распределяют финансы на муниципалитеты.

Если власть просит нас — поддержите нашего депутата, давайте будем поддерживать», — предложил Устинов.

Екатерина Уральская — «Новая на Урале»