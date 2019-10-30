ФРС США в третий раз за квартал снизила ключевую ставку на 0,25%

Выполняющая функции центрального банка Федеральная резервная система США в третий раз подряд снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до диапазона 1,5-1,75%. Об этом говорится в пресс-релизе службы.

Ранее Федрезерв снижал ставку на 0,25% в сентябре и июле — впервые после 10-летнего перерыва со времен глобального финансового кризиса 2008 года. Хотя в комитете ФРС по открытым рынкам, как писала Financial Times, был раскол по поводу необходимости дальнейшего понижения, ее председатель Джером Пауэлл заявил, что теперь они допускают паузу по снижению ставки.

Газета отмечает, что, помимо внутреннего конфликта, на Пауэлла также оказал влияние президент Дональд Трамп. Перед заседанием ФРС в сентябре он предлагал снизить ставку до нуля или до отрицательного уровня, чтобы начать рефинансирование госдолга, а на прошлой неделе заявил, что служба «пренебрежет обязанностями», если не снизит ставку и не простимулирует экономический рост.

Решение ФРС предсказывали большинство опрошенных Bloomberg аналитиков, поэтому рынок ценных бумаг отреагировал спокойно: курс доллара к евро и доходность двухлетних гособлигаций незначительно повысились, а котировки золота упали, отмечает агентство.