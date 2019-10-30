В Нижнем Новгороде главреда KozaPress оштрафовали за пост о Сталине с каламбуром

Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода оштрафовал на 70 тысяч рублей по статье о «неуважении к власти и обществу» журналистку Ирину Славину (Мурахтаеву), главного редактора независимого онлайн-издания KozaPress. Об этом говорится в сообщении редакции.

Протокол на Славину составили за пост в фейсбуке об открытии жильцами многоквартирного дома в Шахунье памятной доски Иосифу Сталину. «После того, как в нижегородской Шахунье на доме повесили морду Сталина, предлагается переименовать населенный пункт в …», — написала она, преобразовав название города так, что корень слова стал нецензурным.

С жалобой на пост в прокуратуру обратились жители Шахуньи. Один из них, принципиально не пользующийся интернетом пенсионер, рассказал в суде, что текст поста ему распечатали, а второй — что он лично прочел его на YouTube. При это больше всего их оскорбила фраза «повесили морду Сталина», а уже потом — каламбур с названием города. Привлеченный эксперт, профессор кафедры юрфака университета им. Лобачевского Тимур Радбиль, также нашел в посте «неуважение к обществу».

Журналисты отметили, что заседание произошло 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, а также что тот же судья, Глеб Свешников, весной уже штрафовал Славину за то, что в день марша памяти Бориса Немцова она прошлась по центру города с портретом политика в руках.