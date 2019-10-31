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СМИ Мозамбика вновь сообщили об убийстве бойцов «ЧВК Вагнера»

Общество

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В Мозамбике несколько дней назад погибли пятеро российских бойцов из «ЧВК [частной военной компании] Вагнера», связанной с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Это утверждает местное издание Carta de Moçambique со ссылкой на источники.

Посольство России в этой стране не комментировало информацию. В начале октября издание также сообщало о гибели одного российского наемника, об их присутствии писали и местные журналисты, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков настаивал, что «российских солдат там нет».

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11:21 В посольстве России в Мозамбике Интерфаксу сообщили, что им ничего неизвестно о гибели россиян на севере страны. «Не располагаем никакой информацией. Сами узнаем из СМИ с большим удивлением», — заявили в дипмиссии.

По данным Carta de Moçambique, днем 27 октября в провинции Кабу‐Делгаду повстанцы установили баррикады на дороге и открыли огонь по проезжавшему мимо автомобилю. Помимо россиян, также были убиты 20 сотрудников Сил обороны и безопасности. Все пассажиры были обезглавлены, а автомобиль сожжен, пишет издание.

Агентство Bloomberg в расследовании о работе «ЧВК Вагнера» на африканском континенте отмечало, что в Мозамбике наемники помогают правительству страны бороться с повстанцами-исламистами. Весной министр обороны Мозамбика просил у российского коллеги Сергея Шойгу предоставить «группу российских военных советников» — в таком статусе, как сообщали СМИ, наемники приезжали, например, в ЦАР.

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Теги:
мозамбик, африка, чвк вагнера, va

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