Twitter перед выборами президента США решил полностью запретить политическую рекламу

Микроблог Twitter откажется от публикации политической рекламы на своей платформе, объявил его основатель Джек Дорси. С августа они уже начали отказывать в рекламных постах аккаунтам подконтрольных правительствам СМИ, включая российский телеканал Russia Today.

Новые правила соцсеть опубликует 15 ноября, они вступят в силу спустя неделю, 22 ноября. «Реклама в интернете эффективна для бизнеса, но в политике она грозит рисками: результаты голосований отражаются на миллионах людей <..> современные демократии еще не готовы к такому широкому охвату политической рекламы», — написал Дорси.

На решение повлияли приближающиеся выборы президента в США — в ближайшее время там начнутся праймериз. Начальник предвыборного штаба Дональда Трампа назвал решение Twitter «очередной попыткой заставить замолчать консервативных политиков». Глава кампании экс-вице-президента Джо Байдена выразил сожаление, что соцсеть настолько радикально борется с проблемой.

Associated Press отмечает, что на политическую рекламу приходилась лишь малая доля доходов Twitter: перед прошлогодними выборами в Конгресс — около 3 млн долларов при выручке в 800 млн в том квартале. Агентство также противопоставляет решение Twitter политике Facebook: несмотря на многочисленные призывы отказаться от политической рекламы, выступая в Конгрессе в октябре, основатель компании Марк Цукерберг решил оставить ее без цензуры.