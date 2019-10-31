Суд отказался отменить результаты электронного голосования по иску кандидата в депутаты Мосгордумы Юнемана

Чертановский суд Москвы отказался отменить результаты электронного голосования на сентябрьских выборах в Мосгордуму в 30-м округе Москвы по иску кандидата-самовыдвиженца Романа Юнемана. Об этом сообщил «Коммерсант».

Юнеман занял в округе второе место, уступив на 74 голоса другому кандидату-самовыдвиженцу — поддержанной «Единой Россией» Маргарите Русецкой. В иске к участковому избиркому он указал, что из-за сбоев в системе итоги голосования «не позволяют с достоверностью определить волеизъявление избирателей».

Электронное голосование, которое в этот раз запустили в качестве эксперимента, позволило 2,5 тысячам заранее зарегистрировавшимся избирателям с одного участка 30-го округа проголосовать из дома с помощью сайта mos.ru. В день выборов произошли два сбоя, которые в избиркоме объясняли проблемами с оборудованием для блокчейна: система не работала около трех часов из положенных двенадцати.

Всего на участке для электронного голосования зарегистрировались 2,7 тысяч местных жителей — возможно, более двухсот не смогли проголосовать именно из-за сбоя, настаивал Юнеман. О проблемах на заседании рассказали трое избирателей: они не могли получить бюллетень или выходили из системы во время ввода кода подтверждения из смс. Представитель избиркома говорил, что они могли прийти на обычный участок: «Никто не заставлял избирателей там голосовать, это был эксперимент в тестовом режиме».