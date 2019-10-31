Полиция пришла с обысками в офис пермского «Мемориала» и к его руководителю

В Перми полиция пришла с обысками в офис краевого отделения международного общества «Мемориал» и домой к его руководителю Роберту Латыпову. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

обновление 9:41 Сотрудники Центра «Э», МВД и Следственного комитета прекратили обыск по требованию адвоката, так как в постановлении о следственных действиях указаны другие адреса.

По его словам, следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о незаконной вырубке деревьев (ст. 260 УК). На обыск выехал сотрудничающий с «Агорой» адвокат.

Речь идет о деле, которое возбудили после экспедиции «Мемориала» в Кудымкарский район Пермского края. В поселок Галяшор волонтеры ездили, чтобы прибраться на кладбище, где похоронены жертвы политических репрессий в СССР. Глава района Валерий Климов сразу отказал участникам общества в содействии при проведении экспедиции, а когда те все же приехали к местам назначения — туда прибыла полиция и сотрудники Минприроды. Они заявили о поступившем сигнале о незаконной вырубке леса.

На прошлой неделе Минприроды оштрафовало пермский «Мемориал» на 200 тысяч рублей, а Латыпова — на 50 тысяч рублей. В министерстве посчитали, что участники общества в ходе экспедиции самовольно заняли лесные участки (ст. 7.9 КоАП).