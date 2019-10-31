Депутат Госдумы предложил запретить главам НКО-иноагентов создавать партии

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров анонсировал законопроект, который запретит учредителям и руководителям признанных «иностранными агентами» НКО создавать собственные политические партии. Поправки вскоре вынесут на обсуждение экспертного совета фракции.

«Мы знаем, кто создал эти организации [НКО-«иноагенты»], кто руководит ими и какие зарубежные источники их финансируют. При этом закон никак не запрещает учредителям и руководителям подобных организаций создавать политические партии», — пояснил он (цитата по RT). Примеров он не привел, только допустив возможность подобного.

Всего в реестре «иностранных агентов» Минюста, куда за «политическую деятельность» вносят получающие зарубежное финансирование НКО, сейчас находятся 73 организации, включая несколько благотворительных фондов и правозащитников. Последним туда включили Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального за пришедшие на заблокированный счет 140 тысяч рублей из США и Испании.

Сам Навальный вместе со сторонниками с 2012 года пытается зарегистрировать партию, однако получает отказ — в мае этого года в девятый раз. Помимо ошибок в документах, министерство в качестве причины трижды называло наличие партий с аналогичным именем: так было с «Народным альянсом», «Партией прогресса» и «Россией будущего».