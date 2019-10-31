Счетная палата обнаружила вывод выделенных на господдержку кино средств в офшоры

Получившие от Минкульта и Фонда кино субсидии кинопроизводители скрывают отчетности о целевом расходовании денег: более половины сметной стоимости в пяти проанализированных Счетной палатой случаях перевели в кипрские офшоры или российские компании со штатом ‪до девяти‬ сотрудников. Отчет был опубликован на сайте аудиторов.

В системе господдержки кино есть и другие недостатки: процедура отбора заявок непрозрачна, так как в состав экспертных советов входят представители киносообщества, которые одновременно являются крупнейшими получателями субсидий. Так, «Союзмультфильм», который в совете представляли предправления Юлиана Слащева, продюсер Николай Маковский и шеф-редактор Сергей Капков, в 2016-2018 годах получил от Минкульта 37 субсидий на 230 миллионов рублей.

При выделении субсидий не учитываются успешность в прокате и рейтинги во время телепоказов предыдущих работ заявителя. Так, хотя первая части мультфильма про Урфина Джюса кинокомпании СТВ, лидера по объему господдержки с 2015 года, собрала 207 миллионов рублей при бюджете в 345 миллионов, на вторую часть Фонд кино выделил 200 миллионов рублей.

Руководитель СТВ Сергей Сельянов в разговоре с РБК возразил, что производство продолжения начали, когда о провале первой части не было известно. При произведстве другого мультфильма, «Конек‐Горбунок», СТВ пречисляли бюджет в компанию «Глобус-Фильм» с небольшим штатом — по словам Сельянова, это была выступавшая подрядчиком продакшен-студия.

Аудиторы отмечают, что ни Минкульт, ни Фонд кино не хранят результаты всех голосований по заявителям: «Выставление оценок происходит во время заседаний, индивидуально в устной форме, по телефону». До недавнего времени они также не озвучивали сумму субсидий кинопроизводителям: после публикации в октябре выяснилось, что больше трети из них не окупились в прокате. Всего в прошлом году они выделили 4,1 и 3,5 миллиардов рублей соответственно, а к сентябрю 2019 года — 197 миллионов и 4 миллиардов.