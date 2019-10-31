Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

Комитет по иностранным делам палаты представителей в конгрессе США единогласно принял резолюцию против возвращения России в «большую семерку». Об этом говорится на сайте одного из авторов документа Альбио Сайреса.

По мнению конгрессменов, Россия не должна участвовать в саммитах G7, пока не станет «уважать территориальную целостность соседей и придерживаться стандартов демократических обществ». Сайрес считает, что Россия с 2014 года не выполнила ни одного условия для своего возвращения в «большую семерку». По словам конгрессмена, российская сторона с тех пор стала «более агрессивной на территории Украины и подорвала демократию во множестве стран, в том числе, в США».

Напомним, Россию исключили из G8 в 2014 году из-за конфликта с Украиной и присоединения Крыма. Теперь саммит проводится в формате «большой семерки», в нем участвуют Франция, США, Канада, Италия, Германия и Япония.

В конце августа глава США Дональд Трамп высказался в поддержку участия России в G8 и допустил приглашение президента Владимира Путина на следующий саммит в качестве гостя. Лидеры некоторых стран посчитали, что еще слишком рано для возвращения России. Глава Европейского совета Дональд Туск предложил обсудить приглашение на следующий саммит G7 Украины вместо России.