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Минздрав зафиксировал сокращение количества врачей в 54 регионах страны

Общество

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Минздрав зафиксировал сокращение числа врачей в 54 регионах страны в 2018 году. В двух из них количество специалистов снизилось более чем в два раза, сообщает РБК со ссылкой на данные министерства. 

По оценкам Минздрава, наиболее негативная динамика на конец прошлого года оказалась в Бурятии, где число врачей снизилось на 59% и составило почти полторы тысячи, а также в Новосибирской области (58%). Там из 11 тысяч врачей остались только 4,6 тысяч.

В топ-5 регионов с отрицательной динамикой попали Томская (18%) и Кемеровская (17,3%) области и Якутия (17,2%). Позитивную динамику Минздрав обнаружил в 38 регионах, включая Москву и Петербург.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова объяснила происходящее переездом специалистов в соседние области, где им предлагают более высокую зарплату. По ее словам, при анализе необходимо учитывать специфику каждого региона в отдельности. «На миграцию разных специалистов внутри страны влияют самые разные причины, в том числе и социальные», — заявила она.  

РБК отмечает, что отток врачей в некоторых регионах обусловлен дисбалансом зарплат медработников. Президент Владимир Путин в «майском указе» от 2012 года распорядился довести зарплату врача до 200% от средней по региону. В некоторых субъектах такого показателя достигали за счет стимулирующих выплат при сохранении низкого оклада. Скворцова ранее анонсировала законопроект, который позволит вводить единые требования к отраслевой системе оплаты труда.

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Теги:
kb, зарплаты, врачи, минздрав

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