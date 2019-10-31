В Москве стали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

В третьем квартале 2019 года на рынке новостроек Москвы появились самые маленькие за всю его историю квартиры, площадь которых составляет примерно 11 квадратных метров. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на обзор компании «Метриум».

«В двух новых проектах в районах Западное Дегунино и Нижегородский в продаже появились студии площадью 11,1 квадратных метра и 11,6 квадратных метра», – рассказали специалисты. Они напомнили, что семь лет назад общая площадь самого малогабаритного варианта жилья в Москве составляла 33 квадратных метра.

Аналитики также зафиксировали рост минимальный стоимости малогабаритных квартир в столице. В 2012 году студия с отделкой площадью 29,5 квадратных метра стоила 4,5 млн рублей, а однокомнатная квартира размером 33,4 квадратных метра – 3,36 млн рублей. В этом году стоимость студии (11,1 квадратных метра) составляет 3,13 млн рублей, а однокомнатной квартиры (29 квадратных метров) – 4,25 миллиона.

Уменьшение площади квартир аналитики объяснили общемировой тенденцией. В 2016-м году вице-премьер Игорь Шувалов называл «смешным» то, что люди покупают малогабаритное жилье. «Нам показали сегодня квартиры 20 квадратных метров, кажется смешным, но люди приобретают такое жилье и оно очень популярно, и на рынке есть ниша для такого жилья», – говорил он.