Выступавшего против мусорного полигона на Шиесе Древарха Просветленного объявили в розыск

Архангельского экоактивиста Андрея Христофорова, известного под именем Древарх Просветленный, объявили в розыск. Сведения об этом содержатся на сайте МВД России.

Против него возбуждено дело по 318 статье УК РФ, он обвиняется в нападении на полицейского. Древарх настаивает, что это полиция необоснованно применила к нему силу.

«Для меня это новость [объявление в розыск], только что узнал. Не понимаю только наших властей, которые не заметили моих особых примет», — Христофорова развеселило отсутствие сведений о его яркой внешности — зеленой татуировке на лице и крыльях за спиной — в полицейской ориентировке.

Ориентировка с сайта МВД

Христофоров занимается акционизмом 25 лет, но активному преследованию — как уголовному, так и административному — подвергся лишь после того, как поддержал протестующих против строительства мусорного полигона на станции Шиес, а также антимусорные выступления в Подмосковье. Получив подписку о невыезде, он 15 сентября покинул Россию и сейчас находится на территории другого государства.

В разговоре с корреспондентом «Новой газеты» он уточнил, что не собирается возвращаться на родину, хотя отъезд переживает тяжело.

«Думаю, власти сделали все, чтоб выдавить меня из страны, остаться для меня значило отказаться от самого себя или попасть в тюрьму. Я по-прежнему занимаюсь делом своей жизни — сажаю деревья. И буду сажать их по всему миру», — сказал активист.