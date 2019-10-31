В Калужской области завели дело о доведении до самоубийства солдата-срочника. Экспертиза нашла у него ссадины и следы борьбы

В Калужской области Следственный комитет возбудил дело о доведении до самоубийства (ст. 110 УК) после того, как в кабинете командира воинской части в Козельске нашли мертвым 21-летнего срочника Сергея Сафонова, сообщает «Коммерсант».

В свидетельстве о смерти говорится, что причиной смерти стала «асфиксия». Однако в морге при подготовке к похоронам обнаружилось, что лицо Сафонова было загримировано, а под гримом нашли синяки.

Как рассказал юрист «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, предварительные результаты независимой судмедэкспертизы зафиксировали вокруг глаз и на грудной клетке солдата гематомы, характерные для последствий ударов тупыми предметами. Специалисты также нашли у него ссадины на руках, которые «могут свидетельствовать о борьбе». Родственники Сафонова намерены добиться переквалификации статьи дела на «убийство».

По словам матери Ларисы Сафоновой, за неделю до гибели ее сын признался, что его бьют трое сослуживцев. Двоюродная сестра Юлия Гуслякова объясняет, что проблемы с ними у Сафонова начались после того, как он пожаловался своему командиру на воровство однополчан.

Издание отмечает, что о ситуации с Сафоновым стало известно после инцидента в Забайкалье. На прошлой неделе солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух. Проходящие службу в той же части солдаты связывали произошедшее с дедовщиной. Комиссия министерства по расследованию инцидента пришла к выводу, что один из убитых офицеров унижал Шамсутдинова, однако физического насилия не применял.