ВЦИОМ: больше половины россиян заявили об отсутствии народного единства в стране

Больше половины россиян считают, что в стране скорее нет народного единства. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в преддверии Дня народного единства.

Такое мнение высказали 54% респондентов. 37% опрошенных заявили, что народное единство в стране скорее есть, 9% — затруднились ответить.

Не ощущают народного единства в основном жители крупных городов, в том числе Москвы и Петербурга (56% и 59% соответственно). О наличии народного единства в России заявляли в основном жители небольших населенных пунктов.

Не чувствуют народного единства в основном россияне в возрасте от 45 до 59 лет, а также те, кому от 25 до 34 лет. Противоположного мнения придерживаются представители молодежи (18-24 лет, 46%).

В качестве основных причин, мешающих народному единству, респонденты назвали тот факт, что «каждый сам за себя» (30%), существование большой разницы между богатыми и бедными (21%) и отсутствие у россиян единой цели (10%). Основаниями считать иначе стали патриотизм (12%), сплоченность и менталитет (по 11%).

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября в память об освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году.