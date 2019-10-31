Долговая нагрузка россиян достигла максимума за семь лет

Уровень долговой нагрузки россиян достиг 10,6% по состоянию на 1 октября, что является максимумом по крайней мере с 2012 года. Об этом говорится в презентации директора департамента финансовой стабильности Центробанка Елизаветы Даниловой, передает РБК.

Месяц назад этот показатель обновил максимум с 2014 года в 10,4%. На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд достиг 8,9%, что является максимумом с начала этого года. «Показатель приближается к уровню пика, который наблюдался в 2015 году», — отметила Данилова.

ЦБ также фиксирует рост просрочки по кредитам на ранних сроках. Уровень риска по их выдачам в первом квартале 2019 года выше, чем в 2017 и 2018 годах. Однако качество банковских портфелей Центробанк «пока не тревожит», уточнила Данилова.

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Общая финансовая нагрузка граждан россиян растет с конца 2017 года, рассказывает РБК. Основная причина этого – необеспеченное потребительское кредитование. Сейчас кредиты есть у 39,5 млн работающих россиян, что составляет 54%.