Пентагон показал видео с операции по убийству лидера «Исламского государства»

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи показал видео с операции, в ходе которой был убит лидер террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Запись пресс-конференции в Пентагоне публикует Washington Post.

Видео снято с беспилотника и длится десять секунд. На кадрах видно здание, в котором, как говорят американские власти, находился аль-Багдади. С двух сторон строение обступают люди. Маккензи объяснил, что далее на кадрах видно, как боевики открывают огонь по военным США, которые ведут наступление с воздуха.

Маккензи также рассказал о собаке, которая участвовала в этой операции и фото которой ранее публиковал президент. Он уточнил, что пес четыре года служит в военной программе К-9 и участвовал более чем в 50 операциях.

Напомним, операция по убийству лидера ИГ прошла 27 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что аль-Багдади умер на севере сирийской провинции Идлиб, убегая от американских солдат и взорвав пояс смертника в подземном тоннеле, а его личность подтвердил генетический тест. Позже стало известно, что провести его удалось благодаря курдскому разведчику, который добыл для военных США образец крови аль-Багдади и его нижнее белье.

Накануне Трамп опубликовал в своем твиттере коллаж награждения собаки. В посте президент говорит, что пес Конан на следующей неделе вернется с Ближнего Востока в США и посетит Белый дом.