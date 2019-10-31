Верховный суд отклонил жалобу пермского губернатора по делу о штрафах для предпринимателей за размещение киосков

Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы губернатора Пермского края Максима Решетникова и представителей парламента региона на решение краевого суда, запретившего штрафовать предпринимателей и собственников земельных участков за размещение на частной территории торговых киосков. С 1 мая из-за принятых региональным парламентом поправок штрафы за «неправомерное размещение НТО» возросли в разы: до 300 тысяч рублей для юрлиц при первом нарушении и до 350 тысяч — при повторном.

«Все штрафы, которые были назначены [пермским предпринимателям] до 30 октября, можно отменить, предъявив решение Верховного суда», — прокомментировал судебное решение один из истцов Александр Зотин.

Предприниматели края, ТСЖ и ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт» оспорили новые нормы еще летом. Пермский краевой суд встал на их сторону и отменил введенные парламентом нормы.

В ответ на решение суда первой инстанции законодательное собрание края снова ввело штрафы за «ненормативное размещение НТО», снизив их суммы до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Депутаты также предложили перед назначением штрафов выносить предпринимателям «предупреждения». Законопроект уже прошел первое чтение, его инициаторы считают, что учли судебное решение.

Александра Семенова