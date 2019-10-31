Суд ограничил защиту фигуранта «московского дела» Раджабова в сроках ознакомления с делом

Басманный суд Москвы ограничил сроки ознакомления с материалами дела защите Самариддина Раджабова, которого обвиняют в угрозе применения насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) на акции 27 июля. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Самариддин Раджабов. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Когда судья удалилась в совещательную комнату для вынесения решения, Раджабов начал читать рэп. За это приставы увели его из зала и вернули только на оглашение решения.

Раджабов находится под арестом с августа, во время митинга 27 июля он бросил в сторону полицейских пустую пластиковую бутылку. Экспертиза показала, что она не попала в сотрудников МВД. Силовики утверждают, что испугались звука падающей бутылки и расценили это как угрозу. Один из полицейских из дела Раджабова — Виталий Максидов — отказался признать себя потерпевшим и уволился из МВД.