В Нарьян-Маре вооруженный мужчина убил шестилетнего ребенка в детском саду

В одном из детских садов города Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа вооруженный мужчина убил шестилетнего мальчика во время «тихого часа». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. СК завел дело об убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК), а также дела о халатности и оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг против должностных лиц и частного охранного предприятия.

Как передает Baza, задержанный Денис Позднеев заявил, что убить ребенка ему приказали «голоса в голове» в обмен на «вечную жизнь». По данным телеграм-канала, охрана детского сада «Сказка» беспрепятственно пропустила мужчину в здание, решив, что это отец одного из воспитанников. Во время нападения дети спали.