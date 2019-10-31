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В Нарьян-Маре вооруженный мужчина убил шестилетнего ребенка в детском саду

Общество

 

В одном из детских садов города Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа вооруженный мужчина убил шестилетнего мальчика во время «тихого часа». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. СК завел дело об убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК), а также дела о халатности и оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг против должностных лиц и частного охранного предприятия.

Как передает Baza, задержанный Денис Позднеев заявил, что убить ребенка ему приказали «голоса в голове» в обмен на «вечную жизнь». По данным телеграм-канала, охрана детского сада «Сказка» беспрепятственно пропустила мужчину в здание, решив, что это отец одного из воспитанников. Во время нападения дети спали.

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Теги:
kb, убийство, ненецкий автономный округ

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