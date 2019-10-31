Сотрудник ФСИН пригрозил журналистке «Медиазоны» «людьми в черном» из-за статьи о карельской колонии

Сотрудник карельского управления ФСИН Игорь Тузов пригрозил корреспондентке «Медиазоны» Алле Константиновой беседой с некими«людьми в черном» из-за публикации статьи о пытках в петрозаводской колонии №9. Об этом рассказывает «Медиазона» со ссылкой на заявление адвоката Романа Масалева на имя руководителей региональных управлений Следственного комитета и ФСБ.

Тузов написал сообщение журналистке в социальной сети «ВКонтакте» 28 октября. Константинова спросила его о порядках в ИК-9, Тузов ответил, что не работает в колонии и попросил ее уточнить информацию, добавив: «А то мы приедем задавать вопросы». На вопрос журналистки, о ком идет речь, он ответил: «Люди в черном».

В заявлении адвокат попросил СК и ФСБ «принять меры в пределах компетенции СК и УФСБ к недопущению (предотвращению) любых агрессивных действий» против журналистки.

«Медиазона» рассказала об избиениях, пытках и вымогательстве со стороны сотрудников ИК-9 в конце сентября. Начальник колонии Иван Савельев назвал это клеветой и заявил о намерении подать на издание и автора текста в суд. Издание утверждало, что Савельев и его заместитель Иван Ковалев следили за журналисткой возле ее дома. В региональном управлении ФСИН это отрицали, заявив The Insider, что они просто приехали купить воды, а Константинова прошла мимо с собаками.

В октябре на анонимном YouTube-канале «Говори правду» появилось видео, на котором Савельев и его заместитель Иван Ковалев бьют заключенного. После этого во ФСИН пообещали уволить Савельева, а СК по Карелии возбудил уголовное дело.