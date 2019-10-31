Сенатор от Хабаровского края отказался от поста из-за судимости

Сенатор от Хабаровского края Дмитрий Приятнов (ЛДПР) подал заявление о сложении полномочий. Об этом сообщил Интерфаксу председатель фракции ЛДПР в думе Сергей Зюбр.

У Приятнова обнаружилась погашенная судимость по статье о подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК). Из-за произошедшего Центризбирком планирует провести расследование.

«Наше мнение — нас ввели в заблуждение, это халатность или грубая ошибка избирательной комиссии, ошибка против всех. Обманули депутатов, введя их в заблуждение данной скрытой информацией. Я уверен, что расследование будет объективным, а наказание жестким», — заявил Зюбр.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал попросил ЦИК разобраться в произошедшем. «Я хотел бы задать вопрос избирательной комиссии, если вы заранее знали, что данный кандидат имеет судимость, почему вы это скрыли. С какой целью? <…> Как бы то ни было, своими действиями вы обманули всех без исключения депутатов краевой думы», — говорится в его заявлении.

Глава избиркома Хабаровского края Геннадий Накушнов назвал причиной произошедшего человеческий фактор. «Действительно, избирательная комиссия вовремя не разместила на сайте информацию о судимости кандидата и не исключила его из списков. Чисто человеческий фактор. Кто виноват конкретно, будем разбираться. Вина есть, наказание будет соответственным», — заявил он.

Приятнов победил на выборах в думу Хабаровского края 8 сентября по партийным спискам от ЛДПР. На заседании 23 октября его кандидатуру на должность сенатора от региона поддержали 32 депутата, против выступили двое.