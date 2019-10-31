В Тюмени помешали провести акцию памяти жертв репрессий. За два часа до мероприятия на площади появился забор

Сотрудники полиции и частного охранного предприятия помешали тюменским активистам провести акцию «Возвращение имен» в память о жертвах политических репрессий.

За два часа до начала акции на площади перед мемориальным знаком на территории Тюменского госуниверситета появился строительный забор, а когда организаторы решили провести акцию прямо перед ним — на место приехала полиция.

Сотрудники МВД начали объяснять собравшимся, что они нарушают федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». По словам участников акции, в какой-то момент встал вопрос о задержании собравшихся, поскольку из-за установленного забора они оказались не на земле ТюмГУ, с которым предварительно была согласована акция, а на тротуаре, который находится в собственности муниципалитета.

«Формат акции не предполагал согласования в администрации города, потому что памятник находится на территории университета, и с ним была договоренность, — рассказал «Новой газете» организатор акции Глеб Шафигуллин. — В день мероприятия мы специально уточнил, все ли в силе, [в университете] ответили утвердительно. Сегодня с утра мне звонили из полиции и вызывали в городское УМВД. Потом прислали повестку в письменном виде. Предварительно сообщили о том, что хотят взять объяснение».

Провести памятное мероприятие перед забором все-таки удалось. Собравшиеся, несколько десятков человек, почтили память безвинно погибших в годы Большого террора и зачитали их имена.

Юлия Баталова