Суд взыскал 245 тысяч рублей с двух компаний Пригожина по искам родителей, дети которых отравились в московских детсадах

Мещанский суд Москвы обязал комбинат питания «Конкорд» и компанию «Вито-1» бизнесмена Евгения Пригожина выплатить в общей сложности 245 тысяч рублей в качестве компенсаций по двум коллективным искам родителей отравившихся в московских детсадах детей. Об этом сообщают «Открытые медиа».

Исковые требования суд удовлетворил частично. «Конкорд» должен выплатить в общей сложности 195 тысяч рублей морального ущерба, то есть, по 10-15 тысяч на каждого пострадавшего. Также суд обязал компанию частично компенсировать затраты семей на лечение детей — от 1 до 6 тысяч рублей.

Компания «Вито-1» должна родителям пострадавших в общей сложности 50 тысяч рублей — по 10 тысяч на каждого из пятерых детей, пострадавших в учреждениях, куда еду поставлял этот комбинат питания. СМИ также связывали эту компанию с Пригожиным, но официально она к нему отношения не имеет, отмечают «Открытые медиа».

Ответчиками выступали семь детсадов, в которых отравились дети, а также департаменты здравоохранения, и науки и образования Москвы. Суд решил, что их вина в произошедшем не доказана. Истцами была 21 семья, в них переболели дизентерией 24 ребенка.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь рассказала «Открытым медиа», что они просили суд выплатить на каждого пострадавшего по 500 тысяч рублей за моральный вред и компенсировать лечение на общую сумму около 1,5 миллионов рублей.

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Напомним, в декабре прошлого года стало известно о массовых отравлениях в московских детских садах. Еду поставляли компании «Конкорд» и «Вито-1», связанные с миллиардером Евгением Пригожиным. Роспотребнадзор признал отравление 127 человек, причиной стал творог с одного из предприятий в Липецкой области.

В феврале СК возбудил против «Конкорда» уголовное дело по по ч. 2 ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

Через неделю после этого родители подали первый коллективный иск, в апреле был подан второй. «Конкорд» обвинил в отравлении детей своего липецкого поставщика «Чаплыгинмолоко».