«Исламское государство» подтвердило смерть своего лидера

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» подтвердила смерть своего лидера Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Amaq, близкое к боевикам.

Также ИГ подтвердила, что был убит его ближайший помощник — Абу аль-Хасан аль-Мухаджир. Новым лидером стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураиши — ранее его имя не упоминалось. Исследователи допустили, что это новое имя бывшего иракского военного Хаджи Абдуллы аль-Афари, которого уже называли преемником аль-Багдади.

США заявили, что операция, в ходе которой аль-Багдади был убит, прошла 27 октября. Президент страны Дональд Трамп рассказал, что он умер на севере сирийской провинции Идлиб. Позже Пентагон опубликовал видео операции.

Накануне Трамп опубликовал в своем твиттере коллаж награждения собаки. В посте президент говорит, что пес Конан на следующей неделе вернется с Ближнего Востока в США и посетит Белый дом.