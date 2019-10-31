В Томске прекратили дело против подростка, ударившего по сбившей его щенка машине

Следственный комитет прекратил уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждение имущества (ч. 1 ст. 167 УК) в отношении подростка из Томска, ударившего по машине, наехавшей на его щенка. Об этом сообщается на сайте СК.

Дело закрыли за отсутствием состава преступления. Следствие установило, что подросток ударил по машине, которая сбила щенка, спонтанно, находясь в возбужденном состоянии. Он причинил незначительный ущерб автомобилю.

Напомним, в июне джип Nissan задавил трехмесячную лайку подростка по кличке Берта, выбежавшую на улицу без поводка. «Я выбежал из гаража и закричал, чтобы водитель съехал. Водитель Ниссана не отреагировал, я ударил по капоту машины. Мужчина вышел, стал извиняться», — рассказывал он ТВ2. Водитель потребовал взыскать с подростка компенсацию, а позже против него возбудили дело.

В сентябре суд вернул дело на доследование в прокуратуру. Этого потребовало само ведомство, а также Следственный комитет после большого общественного резонанса.