В Ростове первого вернувшегося бизнесмена из «списка Титова» приговорили к трем годам колонии

Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к трем годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве бизнесмена Андрея Каковкина — из участников списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова он первый вернулся в Россию в феврале прошлого года.

По версии следствия, в августе 2015 года он с бизнес-партнером похитил 10 миллионов рублей, принадлежащие одной из коммерческих компаний. Другой обвиняемый, Андрей Баскаков, в 2017 году получил по этому делу шесть лет колонии.

После въезда в страну Каковкина в начале задержали и отпустили под обязательство о явке, вскоре СК прекратил дело из-за недоказанности вины. Спустя месяц зампрокурора Ростова отменил это решение и поручил возобновить расследование. Каковкин объяснял это тем, что иначе суду пришлось бы отменить приговор и отпустить Баскакова.

«Список Титова» был составлен после встречи бизнес-омбудсмена с покинувшими страну из-за уголовного преследования предпринимателями в Лондоне. В его расширенную версию входят 43 обвиняемых по 36 делам. Из них вернулись только четыре человека — два дела были прекращены. Первый приговор участнику списка вынесли в мае: бывшему депутату свердловского парламента Сергею Капчуку дали условный срок, от которого освободили в рамках амнистии.