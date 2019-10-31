Палата представителей поддержала продолжение процедуры импичмента Трампу

Палата представителей американского Конгресса приняла резолюцию о необходимости продолжить процедуру импичмента в отношении 46-го президента Дональда Трампа из-за сообщений о его возможном давлении на украинского коллегу Владимира Зеленского. Трансляция голосования велась на парламентском телеканале C-Span.

«За» проголосовали 232 парламентария, «против» — 196. Помимо большинства фракции республиканцев, это также были двое демократов от штатов, где Трамп одержал победу на президентских выборах 2016 года, отмечает Bloomberg. Один республиканец, частый критик Трампа Джастин Амаш от штата Мичиган, поддержал резолюцию. Сам президент назвал решение «крупнейшей охотой на ведьм в американской истории».

Теперь расследование начнет комитет по разведке, все выступления свидетелей будут публиковаться в открытом доступе. К концу им нужно будет сформулировать статьи обвинения и проголосовать по ним. После согласия в палате хотя бы по одной из них, за нее должны будут проголосовать 2/3 сенаторов, большинство из которых являются республиканцами — из-за этого эксперты считают импичмент маловероятным.

Поводом для расследования конгрессменов стали сообщения о том, что Трамп в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским 25 июля якобы требовал открытия расследования в отношении сына вице-президента при Бараке Обаме Джо Байдена, работавшего там в газовой отрасли при Петре Порошенко. Байден является одним из лидеров праймериз демократов к выборам 2020 года.