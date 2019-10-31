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На сайте прокуратуры Краснодарского края обнаружили копии паспортов заявителей

Общество

 

Прокуратура Краснодарского края из-за уязвимости в системе приема электронных заявлений опубликовала копии паспортов и другие документы, приложенные жителями региона к обращениям. На это обратило внимание кубанское издание «Свободные медиа». 

В отдельной директории на сервере прокуратуры также оказались сканы письменных обращений, заявления о преступлениях и судебные решения, трудовые договоры и отзывы от организаций. Все они были датированы 2019 годом.

Названная разработчиком сайта компания уточнила журналистам, что больше не занимается его поддержкой, но обещала передать чиновниках об уязвимости. В самом надзорном ведомстве утечку персональных данных заявителей не комментировали.

Весной другая уязвимость была обнаружена на сайте псковской прокуратуры: в материалы пресс-службы была встроена реклама секс-услуг, казино и написания дипломов. Областное управление ФАС отказалось тогда штрафовать их по заявлению корреспондента «Новой».

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