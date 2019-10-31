Минфин отказался от идеи сократить вдвое срок для признания налоговым резидентом России

Минфин отказался от идеи автоматически признавать физлица налоговыми резидентами России после пребывания в стране 90 дней за год, как они ранее предлагали. Минимальный срок нахождения останется равен полугоду, или 183 дням, сообщил министр Антон Силуанов.

О планах министерства стало известно после внесения в Думу в октябре проекта «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год», однако Силуанов уточнял, что окончательное решение примут после консультаций с бизнесом.

«Базово предлагаем [оставить] 180 дней, но предлагается возможность для бизнеса учитывать и более низкую планку — 90 дней. Такие практики есть в целом ряде стран, чтобы дать возможность получить статус резидента в более упрощенном варианте исходя из количества дней пребывания в стране», — заявил он на брифинге (цитата по Интерфаксу).

Помимо сокращения вдвое срока нахождения в стране Минфин также предлагал ввести оценочный показатель и считать резидентами при наличии в России «центра жизненных интересов» — недвижимости, экономических и личных связей. Доходы нерезидентов, полученные за пределами страны, не подлежат налогообложению в России, при этом ставка налога на доходы на территории РФ для них составляет 30%.