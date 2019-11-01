Верховный суд постановил ликвидировать движение «За права человека» Льва Пономарева

Верховный суд России постановил ликвидировать движение «За права человека», основанное правозащитником Львом Пономаревым.

С требованием ликвидировать движение в суд обращался Минюст. Основанием для ликвидации, как говорилось в документах, стали нарушения ряда российских законов, в частности закона об иностранных агентах. Министерство также утверждало, что движение не исправило нарушения в своем уставе от 2014 года, найденные в ходе внеплановой зимней проверки. «За права человека» просило министерство дождаться утверждения нового устава осеннего съезда, однако оно отказало им.

Пономарев считает решение суда незаконным и намерен обжаловать его. В разговоре с «Новой газетой» он уточнил, что пока не знает, в каком формате движение будет продолжать свое существование.

«Правозащита — это образ жизни, поэтому мы останемся работать в этой сфере. Я постараюсь каким-то образом сохранить костяк центрального аппарата и региональные отделения движения», — говорит правозащитник.

Напомним, три организации, которые возглавляет Пономарев — «За права человека», «В защиту прав заключенных» и «Горячая линия» — в феврале были признаны Минюстом «иностранными агентами».

Незадолго до этого Минюст объявил о внеплановой проверке движения. Это произошло после административного ареста Льва Пономарева за посты в фейсбуке об акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия» и «пензенского дела». Тогда же «За права человека» впервые за восемь лет существования отказали в президентском гранте.

За последние месяцы движение и его основателя Льва Пономарева несколько раз оштрафовали за нарушение закона об иностранных агентах. Общая сумма взысканий составляет уже более 2 млн рублей.