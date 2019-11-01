В России вступил в силу закон об изоляции Рунета

С 1 ноября в России вступила в силу большая часть положений закона о «суверенном Рунете», который, как предполагалось, позволит перейти в режим централизованного управления российского сегмента интернета в случае «угроз целостности, устойчивости и безопасности».

Закон обязывает интернет-провайдеров устанавливать предоставленные Роскомнадзором на безвозмездной основе технические средства, которые позволят ведомству осуществлять централизованное управление сетью. В остальное время оборудование будет использоваться для блокировки запрещенных ресурсов.

Весь интернет-трафик, согласно закону, должен будет проходить через точки обмена, внесенные в специальный реестр. Роскомнадзор также сможет отказывать провайдерам и организаторам распространения информации в доступе к ним, если те не выполняют требования ведомства или правоохранительных органов.

В конце сентября Роскомнадзор объявил о начале установки необходимого для работы закона оборудования. В октябре советник президента по информационным технологиям Дмитрий Песков заявил, что пока не удалось установить достаточное количество оборудования и протестировать систему DPI (Deep Packet Inspection).

«Технологически страна не готова. Очень важно, чтобы мы развивали отечественные технологии, в том числе защищая свою информационные сети и системы, — подчеркнул Дмитрий Песков в разговоре с «Новой газетой». — Поэтому закон будет реализовываться постепенно — по мере технологической готовности».

На исполнение закона, по данным национальной программы «Цифровая экономика», будет потрачено более 30 млрд рублей. Ряд положений закона, в том числе о создании национальной доменной зоны, вступят в силу с 2021 года.