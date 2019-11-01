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В Кемеровской области застрелили бывшего мэра Киселевска

Общество

 

В Кемеровской области был убит бывший мэр Киселевска Сергей Лаврентьев. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. 

«Супруга потерпевшего заметила на территории приусадебного участка свет от фонарика и силуэты двух людей, сообщила об этом супругу. Мужчина, взяв охотничье ружье, вышел из дома. После чего женщина услышала несколько выстрелов, а когда все утихло, она вышла во двор и обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями, а недалеко от него лежало тело неизвестного мужчины также с огнестрельным ранением», — говорится в сообщении. 

В ведомстве отметили, что второй убитый — житель соседнего города, которому «на вид около 40 лет». Еще один мужчина, находившийся на месте преступления, скрылся.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). 

По данным VSE42, на месте нашли десятки стреляных гильз от пистолета-пулемета «Кедр» и охотничьего ружья. Baza утверждает, что убитый мужчина — мастер спорта по вольной борьбе 45-летний Марат Гарипов. 

«Рядом с телом нашли рюкзак, в котором лежала верёвка и обойма от пистолета-пулемета калибра 9 миллиметров. <…> На голове у Гарипова был темный чулок с прорезями для глаз, одет он был в камуфляжный костюм. При себе у него нашли бинокль, рацию, газовый баллончик и устройство для отпугивания собак», — пишет Baza. 

Лаврентьев был главой Киселевска с 2003 года по 2018 год. 

Теги:
убийство, киселевск, nt

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