В Израиле приостановили экстрадицию российского программиста в США. Его могут обменять на израильтянку, осужденную в России за провоз гашиша

Верховный суд Израиля приостановил экстрадицию в США российского программиста Алексея Буркова. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Издание отмечает, что решение связано с обращением семьи израильтянки Наамы Иссахар, которую приговорили в России к 7,5 годам колонии за провоз гашиша в багаже, когда она летела транзитным рейсом через Москву. Семья Иссахар уверена, что девушке дали суровое наказание в России, чтобы обменять ее на Буркова.

По данным Jerusalem Post, ранее Израиль отказался по просьбе России обменять Иссахар на Буркова, которого в 2015 году по запросу США арестовали в Тель-Авиве, поскольку суд уже принял решение о его выдаче.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин попросили Владимира Путина помиловать Иссахар.

Напомним, что 25-летнюю Нааму Иссахар задержали в апреле, когда она делала пересадку в Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В октябре ее признали виновной в хранении и контрабанде 9,5 граммов гашиша (ч. 1 ст. 228, п. «в» части 2 ст. 229.1 УК). Иссахар подтвердила, что хранила наркотики, но отрицала обвинения в контрабанде, поскольку у нее не было доступа к багажу, где они находились.

Жителя Санкт-Петербурга Алексея Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива в декабре 2015 года из-за обвинений США в киберпреступлениях в банковской сфере.