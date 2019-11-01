Госдепартамент США заявил о причастности России к массовым беспорядкам в Чили

Государственный департамент США заявил, что обнаружил четкие признаки влияния России в социальных сетях на беспорядки в Чили. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Мы можем видеть четкие признаки того, что люди пользуются спорами [в социальных сетях] и искажают их <…> вместо того, чтобы позволить гражданам Чили самостоятельно обсуждать то, какой курс должна взять их страна. Они стремятся усугубить разногласия, разжечь конфликт и делают все, чтобы испортить демократический спор», — заявил во время брифинга для прессы высокопоставленный представитель ведомства, не названный по имени.

По его словам, Госдеп зафиксировал в действиях этих людей признаки активности России.

Беспорядки в Чили начались в середине октября. Поводом для них послужил рост цен на проезд в метро с 800 до 830 песо (71,8 и 74,5 рубля соответственно), однако теперь протестующие требуют отставки президента и проведения социальных реформ: повышения пенсий и зарплат, улучшения качества образования и снижения цен на лекарства.

За эти дни число демонстрантов в чилийских городах возросло до миллиона человек. В результате столкновений протестующих и полиции погибли уже 19 человек, сотни получили ранения.